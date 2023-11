El Comité Olímpico de Venezuela felicitó en nombre de todos los venezolanos a los atletas que representaron al país en los Juegos Panamericanos y anunció este lunes la financiación del deporte en base a abrazos, besos, apretones de manos y mucho apoyo moral a los deportistas que seguirán cubriendo sus propios gastos para competir en los eventos internacionales.

Marcos Oviedo, vicepresidente de la Federación Venezolana de Atletismo y actual campeón olímpico de Sillas Locas en Habbo Hotel, explicó ante los medios la decisión del comité: “Bueno, nosotros siempre hemos apoyado a estos muchachos aunque no se den cuenta. Detrás de cada victoria de ellos, hay un comité olímpico que está apoyándolos en oraciones y en pensamientos. Lo que ellos ven como ‘pasar trabajo’ nosotros lo vemos como entrenar la mente para la adversidad, viajar con la prórroga a punto de vencerse no es más que una de las miles de técnicas que utilizamos para que nuestros atletas sepan enfrentarse al estrés, como hospedarlos en los peores hoteles fortalece la disciplina y el carácter. Pero ya esos días quedaron atrás, estos muchachos son medallistas panamericanos de la Patria de Bolívar, por eso a partir de ahora yo mismo, personalmente, en persona les daré la mano cada vez que me vean, para que sienta el apoyo de la federación, además les proporcionaremos con un cupón CANTV de medio mega y unos exclusivos boxer Leopoldo para su desempeño físico”, concluyó Oviedo, quién ya está pensando en entregar bonos de la Patria para los atletas.