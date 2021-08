Toyotero considerado ocupa 2 puestos de estacionamiento en vez de los 4 habituales

Si algo debemos agradecerle a la pandemia es que ha despertado en muchos el ansia de deconstuirse para ser mejores personas. Así como algunos hombres se sienten aliados por pintarse las uñas y no decir “feminazi”, algunos toyoteros despiertan considerados, y en vez de ocupar 4 puestos de estacionamiento que habitualmente usan, solo toman 2. Este es el caso de Anderson Montilla, fundador de la cuenta de instagram “@ToyotaEsToyotaPapi”.

Montilla, joven de 32 años que solo habla del motor de su carro y de irse a la Gran Sabana todos los diciembres, compartió con nosotros algunas palabras sobre su gran acto de humildad: “No sé qué me pasó, pero hoy abrí los ojos y me desperté generoso. No me preguntes por qué, ni yo mismo puedo entenderlo. Saqué el Machito y no atropellé a nadie. No salpiqué a nadie con los charcos, ni le pinté palomas a un tipo con un Jeep que conseguí en el semáforo, ni siquiera le encendí las luces altas a los carros pequeños para que me dejaran pasar, tampoco les pasé cerca ni les grité ‘mueve esa lata inservible’. De no ser porque ayer golpeé la pared al no conseguir un mataburro para el carro, hasta diría que soy mejor persona. El gran cuento es que hoy fui a almorzar y no me estacioné en el puesto de los discapacitados como solía hacer, encontré una hilera libre de puestos y me dije a mí mismo ‘seré un toyotero ejemplar, tomaré solo 2 puestos de los 4 que están disponibles’ y así fue como logré ganarme mi lugar no solo en el Cielo, sino como toyotero del mes en el grupo de WhatsApp”, finalizó Montilla, minutos después de recibir un premio en forma de motor.