Vigilante de supermercado paranoico revisa conversaciones de Whatsapp archivadas antes de dejar salir

En un inusual ataque de paranoia sufrido este viernes, el señor Silfredo Moreno, vigilante del supermercado “Todo A $100”, le prohibió la salida a los clientes hasta revisar hasta la última conversación archivada de Whatsapp, para descartar que estuviesen planeando hacer algo ilegal dentro del local.

Después de conseguirse 350 nudes, 40 peticiones no amigables de “págame mi plata” y miles de “ok” por parte de padres, el señor Moreno accedió a conversar con nuestro pasante subpagado: “Bueno, hoy no conseguí nada ilegal en esas conversaciones, creo… pero posiblemente en un futuro sí consiga algo, ¿sí me entiendes? Uno debe ser desconfiado en esta vida, papá, en este negocio uno no puede estar achantado. Lamentablemente me tocó ver muchas fotos que no quería ver, pero esos son gajes del oficio. Eso sí, no me quejo, por lo menos hice mi trabajo”, finalizó Moreno, quien ahora aseguró que debía ir al psicólogo por causa de las imágenes que vio en el Whatsapp de nuestro pasante.