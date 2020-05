Esfuerzo monumental para vestirse es desperdiciado en llamada que fue sin vídeo

Un evento trágico más se suma a la vida de Daniel Salazar. Hoy, tras haber recibido en su correo una invitación a una llamada de trabajo por Zoom, Daniel puso su mejor esfuerzo en vestirse y estar suficientemente decente, para no recibir su séptima queja de sus superiores por apariencias poco profesionales. Sin embargo, todos esos minutos de preparación y acicalamiento fueron en vano, ya que la llamada fue audio solamente.

“Estoy totalmente devastado”, nos explica Daniel. “No me había bañado en dos semanas, la primera porque nunca llegó el agua, pero la segunda sí reconozco que fue por pura flojera. Esta llamada de trabajo era lo que más me emocionaba de la semana, porque al fin tendría una razón para cambiarme de ropa. No sabía lo mucho que me hacía falta hasta que me lavé la cara. ¡Wow, qué limpio se siente echarse agua en la cara! Esta mañana me eché un baño larguísimo, como de cinco minutos, incluso me lavé el pelo con shampoo. Me rebajé la barba, me eché un poco de cera en el pelo y busqué mi mejor camisa de botones. ¡Hasta me puse pantalones de trabajo! Estaba a punto de ponerme los zapatos también, pero no me iba a someter a ese dolor. ¿Sabes cuánta dedicación le dí a esto? ¿Cuántas veces peleé conmigo mismo sobre qué ponerme? Y todo esto para nada. ¡La maldita llamada fue solo por audio! Ya estaba sentado bello y arreglado en la mejor esquina de mi casa, con la cámara en un ángulo decente y me vienen a llamar por ZOOM con solo AUDIO. Hermano, para eso llámame por teléfono, no entiendo la falta de respeto. Por lo menos avisa que va a ser por audio y así que me quedo tranquilo, en interiores, desde mi cama todo el día. Pero ya estoy vestido, así que llamaré a mi mamá, seguro ella sí estará orgullosa”, finalizó Salazar, quien procedió a escribir un largo correo a Recursos Humanos para evitar que esto vuelva a pasar.