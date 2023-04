¿Jesucristo? Este chamo convirtió el vino en 3 hijos sin reconocer

Cientos de católicos en Maracay se están congregando a las afueras de la casa de Cesar Oropeza, un joven desempleado de 24 años tras descubrir que es la reencarnación de Jesús. Los fieles creyentes aseguran que no existe otra explicación luego de haber presenciado un milagro, el joven logró logró convertir el vino en 3 hijos sin reconocer –de 2 mujeres y una prima distintas– en un periodo de tan sólo 11 meses.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al lugar de los hechos, donde se vio obligado a darle toda su quincena como limosna a los fieles creyentes para que lo dejaran pasar y tomar las declaraciones de Cesar: “Chamo yo no soy Cristo un coño, si acaso soy más como un Sansón que era tremendo perro mujeriego, pero el primo mío sí es tremendo judas porque fue el que sapeó todo este cuento disque porque me tenía que hacer cargo del bebé de su hermana, o sea mi prima, como si es que fuese mío. Uno se escapa semanalmente para el motel junto a la susodicha y ya ajuro el bebé tiene que ser de uno. Y bueno, después de eso vinieron las otras dos con el mismo cuento, que le llegó a los loquitos que están afuera y ahora estoy en este peo. Bueno, no hay nada más que hacer, con el dolor de mi alma tendré que aceptar la invitación de mi hermano para que me mande ese pasaje a Perú”, concluyó Oropeza, mientras los cientos de católicos afuera de su casa cantaban “Hosanna” a todo pulmón.