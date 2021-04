Vigilante deja pasar a Charizard después de medirle la temperatura

En la tarde de hoy varias personas fueron testigos de un extraño acontecimiento en Caracas. Charizard, la evolución agresiva de Charmander, fue visto en la cola de entrada de un centro comercial. Ya esto era inusual, pero el incidente se tornó más increíble aún luego de que el vigilante de bioseguridad dejara pasar al Pokémon a pesar de haber marcado 1982,222 grados Celsius.

El señor Diego Guerra, vigilante del centro comercial, nos habló más sobre su polémica decisión de dar acceso a Charizard al recinto a pesar de estar obviamente por encima de la temperatura permitida: “Mira, yo creo que eso de la alta temperatura es más un mito que una realidad. Como para que te asustes un poquito, o sientas algo de tranquilidad. Pero te digo yo una cosa, ese amigo apenas marcaba 1982 grados, ¡eso no es nada! Es más, capaz hasta era 2891, porque a estas alturas todavía no estoy completamente seguro si estoy agarrando el termómetro bien o no. Pero igual, aquí han pasado personas que marcan 36, 36.9, 43, 27, ¡de todo! Unos más calientes que otros, pero así por encima se les veía sanitos, así que los dejé pasar. Uno no puede discriminar a la gente así, vale, al final eso es un número, yo entiendo que quizás el amigo tenía que hacer compras para su casa. Con tal que se pongan el gel, está todo tranquilo conmigo”, comentó el señor Guerra, quien no se había dado cuenta que Charizard había derretido el termómetro.