Sebin monta guerra de minitecas frente a la embajada argentina

Como si los cortes de luz, agua y constantes tocadas de timbre de Maduro no fueran suficientes, ll Servicio Bolivariano de Inteligencia, Rumba y Perreo Nacional (SEBIN), continuó su inhumano asedio contra la embajada argentina en Caracas —donde se encuentran asilados seis dirigentes opositores— organizando una letal guerra de minitecas frente a la sede diplomática.

Conversamos con DJ Waterboarding, uno de los agentes del Sebin a cargo de mezclar la música durante este genocidio auditivo: “Bueno, ciudadano, nos encontramos aquí frente lo que te me vendría siendo la estructura arquitectónica como tal del tipo embajada, perteneciente al país estado-nación de la República de Argentina per sé, colocando nuestra mejor mezcla de temas musicales del tipo revolucionarios como tal. Como podrá observar, tenemos a nuestra disposición lo que te me vendría siendo 178 cornetas wafer 5.1, así como también 87 corneticas JBL del tipo piratas, además de los tradicionales automóviles del tipo carro automovilístico modelo Corsa 1.6 con modificaciones del estilo tuning como tal, las cuales incluyen equipos de sonido de tres pisos. De esta manera podemos participar en el encuentro del tipo bélico musical reproduciendo temas de La Melodía Perfecta, Omar Enrique y el Potro Álvarez hasta reventarle los tímpanos a los opositores golpistas que se encuentras en el interior de las instalaciones como tal”, explicó DJ Waterboarding, mientras su rival, DJ Electroshock destruía psicológicamente a todos los presentes al reproducir un tema de Aran One.