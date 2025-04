Estacionamiento en Caracas acepta tu carro como parte de pago

Estacionar el carro en Caracas se ha convertido en una inversión que sólo jeques, enchufados y jeques enchufados pueden pagar, como quedó demostrado tras las nuevas tarifas anunciadas por “Estacionamiento Inversiones Hermanos Pérez Pérez C.A”, quienes comenzaron a aceptar carros como parte del pago.

Conversamos con José Ramón Avendaño, vigilante encargado de resguardar los vehículos y de cobrar las exhortativas tarifas por hora en la salida, quien nos explicó todo sobre los nuevos métodos de pago: “Ahorita parece que cualquier pelabola anda montado en un Twingo porque todo el día tengo gente lloriqueándome que no tienen cómo pagar los 5.000 dolitas la hora, ¿has visto tú? Por eso yo siempre digo, el que tiene plata pa’ comprar carro tiene que tener plata pa’ pagar los impuestos, la gasolina, el mecánico, las alcabalas, el parquero, el mecánico otra vez porque el primero te robó, el estacionamiento y una ñapa para mí también porque sino les robo la batería. Lo que es justo es justo, ¿no? De paso, ¿tú sabes lo que cuesta cambiar el bombillo en este sótano? Por eso no lo han cambiado desde el 74. En fin, tu ves que la gente deja el carro ahí estacionado toda la tarde y cuando quieren salir dicen que no tiene plata, entonces tuvimos que empezar a aceptar zelle, cashea, oro, órganos no vitales, algunos órganos vitales, propiedades, familiares y, en algunos casos, el carro como tal. La verdad, aquí entre tu y yo pues, es que la gente quiere todo regalado, si no tienen plata ¿para qué tienen carro?”, aseveró Avendaño, mientras la confiscaba 3 extremidades a Optimus Prime por haberse estacionado media hora en el sitio.