Papá de Ronald Acuña Jr. denuncia que no lo dejan agarrarse a coñazos en las gradas tranquilo

El abuso sistemático de la seguridad del Estadio Monumental Simón Bolívar es cada vez más notorio, y es que nuevamente obstaculizaron el sano disfrute del deporte evitando que el papá de Ronald Acuña Junior, es decir, no el beisbolista sino el Ronald Acuña malandro, ejecutara una «coñamentazón» en las gradas del recinto.

Mientras practicaba motopiruetas en el centerfield, el papá de Ronald Acuña denunciaba el lamentable hecho ante la prensa: «Este beta no me cuadra, los vigilantes no son serios. Si a mí que soy el papá de Ronald Acuña no me dejan partirle las costillas a la gente que me mira feo, ¿qué quedará pa’l resto?. Ya la LVBP no es lo que era antes, que uno podía amenazar, extorsionar y hacer sus robos a mano armada durante los partidos, ahora de vaina y me dejan pasar con chuzos y echar tiros al aire pa’ celebrar. Es por ello que quiero hacer un llamado a los responsables a que reflexionen. Eso forma parte de nuestra cultura, nuestras creencias y todo lo que representamos en alta, mamagüevos sapos», concluyó el ilustre caballero antes de grafitear un miembro viril gigante en el vestuario de Los Leones del Caracas y obligar a Tibu a beberse una botella de aguardiente a fondo blanco.