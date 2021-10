PNB le pide a Luisito que no comunique lo que le pasó en el comando

Este fin de semana el youtuber más venezolano de Internet, el mexicano Luisito Comunica, subió un vídeo a la popular plataforma de video para comentar que la PNB lo detuvo en la Cota 905. En el video el señor Comunica reveló que el funcionario Rojas Rojas Rojas, encargado de la situación, le pidió que por favor no comunique nada de lo sucedido, a pesar de que ese es su trabajo.

“Pos estaba todo chido yo grabando en la Cota 905, cuando la neta de repente vaya amigos, llegó un señor con su pistolota y me la puso en la cara y yo no entendía lo que estaba pasando. Me llevaron a un sitio que ellos dicen ‘comando’ para resguardarme, ¿pero de qué? Supongo que de ellos mismos”, fueron algunas palabras de Comunica, mientras agregaba: “fue bien perturbador estar en ese sitio, sobre todo porque me interrogaban por pasar por ahí. No digo que pasé una experiencia traumática pero si fue bien ladilla, como dicen ustedes, al final el señor oficial se me acercó y me dijo ‘ciudadano Comunica Luisito Arturo, acérquese a la reja por favor. Yo sé que usted es de apellido Comunica y esa es una familia bien conectada; pero esta vez le ruego encarecidamente que no comunique nada. Aquí no ha pasado nada, todo está tranquilo y calmado, vamos a tomarnos una foto para mi sobrina de tipo selfie’ y pos nada amigos, quedó así y luego de 4 horas y 340 selfies, pude irme, pero todo chido, estoy bien”, finalizó Comunica minutos antes de que medios venezolanos le echaran la culpa por la caída de los medios de comunicación.