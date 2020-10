Reguetonero encuentra el verdadero amor y arruina su carrera

Carlos Isaías Morales, comúnmente conocido por su nombre artístico “Sech”, es un cantante panameño que saltó a la fama gracias al éxito “Otro trago”, canción que en el 2019 puso a todos a bailar y a llorar al mismo tiempo. Sin embargo, críticos musicales y fanáticos aseguran estar preocupados por lo que consideran el inminente fin de su carrera, luego de que el artista encontrara al amor verdadero, lo que seguramente lo dejará sin ideas para crear nuevas canciones de despecho.

El género musical es conocido por tener muchas aristas, pero sin duda la que más ha resonado con el público recientemente ha sido el “perrear y llorar”, razón por la cual Sech logró tanto éxito. Ahora, su carrera musical se ve comprometida luego de que el cantante alcanzara la estabilidad emocional: “Es raro, como cuando menos esperas o menos buscas algo, es cuando lo encuentras. Me pasó así con unas llaves que tenía perdidas desde el 2005. Y ahora con mi novia. Todo lo que hablan y dicen las películas, los libros, los tweets. Es cierto, es muy real. Nunca me había sentido tan amado y apreciado por alguien, ni he sentido tantas ganas de pasar toda mi vida con alguien. Me siento en las nubes, no recuerdo qué es estar triste, ni solo, ni con el corazón roto. Solo siento felicidad pura, en cada segundo de mi vida. Me siento muy afortunado de tener mi alma gemela. No sé cómo haré para escribir o siquiera cantar una canción triste. No tengo más creatividad para esas vainas. Tengo muchas baladas escritas para mi amorcito, pero ni mi productor ni manager las quieren sacar. Creo que más nunca entraré a un estudio, y mi carrera, bueno… ¿quién sabe qué pasará? Lo único que me importa ahorita es pasar todo el tiempo que pueda con mi novia, mi pundunguita, mi curruncunchú”, dijo Sech, quien genuinamente no tiene interés en su futuro musical.