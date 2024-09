Joven se despierta de sueño porque Conatel se lo censuró

El gobierno de Nicolás Maduro ha censurado radios, televisoras, periódicos y hasta el chat de Habbo Hotel, sin embargo, hoy Conatel cruzó una nueva línea y provocó que el joven Henrique Chacón se despertara de su descanso porque le censuraron el final de su sueño.



En medio de la noche en la residencia Ávila Montaña Hermosa de Mi Corazón se escuchó un grito y luego el llanto de Chacón: “Estaba ganando el Gran Prix de Mongolia y justo cuando Emma Stone iba a darme el trofeo y un beso se puso todo negro, luego unos agentes de conatel rodearon la zona, me cubireron los ojos con cinta amarilla y desperté para encontrarme una multa en mi mesita de noche. Según las autoridades va en contra del socialismo ser exitoso laboralmente, ya uno no puede ni triunfar en sus sueño, por eso esta noche me toca soñar que hago la cola de la pensión y que me pagan en bolívares en efectivo, mi tío chavista sueña todos los días con que Freddy Kruger le reparte el CLAP y lo nombra vicepresidente del consejo comunal, según él la harina amarilla que da diarrea es la que lo pone así”, concluyó Chacón antes de que Conatel también censurara este po… ¡Aaaaah!, ayuda, le están dando correazos a nuestro pasante subpagado y quemando su máquina de escribir.