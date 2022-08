Joven indeciso entre pagar vacaciones de 3 meses en Roma o un fin de semana en posada de Macuto

Tras varios años ahorrando, Ernesto Albarrán Chirinos, un joven caraqueño que se parte el lomo trabajando todos los días de 6 a 5, por fin consiguió el dinero para irse a descansar y disfrutar de la buena vida. Sin embargo, se encuentra indeciso entre gastar sus ahorros en un mes en la capital italiana o irse un fin de semana a una posada en Macuto por el mismo precio pero más cucarachas.

Ernesto ama las playas venezolanas, las empanadas de cazón y las competencias de Sound Car en la costa, sin embargo, está considerando comprar un yate para recorrer Italia y así ahorrar un poco de dinero. “De pana que no sé qué hacer, yo sé que Roma es bonito por el Coliseo, los gelattos y los hombres que se llaman Andrea, sin embargo, mi pescadito frito, unos yuyitos y el placer de dormir con un ventilador que suena más que una moto es un lujo tentador. La verdad es que con lo que me sale el pasaje a Roma me compro 3 tostones en la Guaira y pago media hora de toldo, es una lástima pero creo que tendré que optar por el viejo mundo”, aseguró Ernesto mientras empacaba unos mocasines y unos pantalones blancos para visitar la tierra de Da Vinci como un verdadero italiano.