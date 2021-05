Venezolano en Madrid aún no sabe quién ganó las elecciones pero se alegra de que no fue Pablo Iglesias

Iker Tamayo, un joven caraqueño que a pesar de haberse mudado hace un año a Madrid aún no sabe pedir ‘una caña’, admitió hoy a sus amigos que no sabe quién ganó las elecciones de la Asamblea de Madrid del pasado 4 de mayo, pero sí aseguró estar feliz que no haya sido Pablo Iglesias el triunfador.

Luego de confirmar que no se sabe el nombre de más de 2 partidos políticos españoles, conversamos con Tamayo sobre sus impresiones de la recién finalizada elección: “Brother, la verdad no tengo ni la menor idea de qué fueron estas elecciones. ¡Pero eso no me iba a detener de disfrutar mis primeras elecciones en un país sin dictadura! ¿Cómo no iba a participar, por Dios? Ya tenía el meñique listo para mojar; pero después me decepcioné, fue todo un shock cultural. ¿Cómo iba a saber la gente que sí fui a votar sin la foto? ¿Cómo iban a saber que soy todo un ciudadano activo? Bueno, equis. A todas estas, de verdad no sé quién ganó ni qué se ganaron, solo sé que estoy feliz que no fue el tipito este al que llaman “boleta” o “cometa” o algo así, creo que es Pablo Iglesias que se llama. ¿Ese es el de Podemos, no? ¡Ajá, ese mismo! ¡Izquierdista sucio, vale! Además que físicamente da esa pinta de malbañado, ¿lo ves? ¡Ay, no, de pana, menos mal que no ganó y que se retiró! Fue un gran día para Madrid”, expresó el joven Tamayo, quien pasó el día evitando hablar del fulano “Pepe” ese que “aparentemente” tiene peso en la política de España.