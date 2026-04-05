Domingüire No. 365: Kanye West
Llegó la Semana Sangana y como siempre celebramos a lo grande: dejando al pasante subpagado encerrado en la oficina trabajando en esta increíble portada de Kanye West, también conocido como Ye o como “El mardito loco ese”, quien recientemente lanzó su álbum Bully e hizo que sus fanáticos olvidaran inmediatamente lo del primo y lo de Hitler.
Y por si fuera poco, con la compra de tu Domingüire te llevarás tu green card pirata para ir a conocer al ICE y una guía gastronómica para que no comas carnes rojas, azules ni de primo esta Semana Santa, ni tampoco pagues de más por un Pork Belly con pelo.
No esperes más y disfruta del domingo de resurrección de Yeezus buscando la Domingüire en tu urinario gigante más cercano.