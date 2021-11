Toyota lanza al mercado venezolano camioneta con posabicha

Este jueves el presidente de Toyota, Akio Toyoda, anunció el lanzamiento exclusivo para nuestro país del modelo Forrrrrrrrrrrunner de camioneta, diseñado pensando en la audiencia que más le compra en el mundo, los enchufados venezolanos. El empresario japonés destacó que este nuevo modelo será el más Escolta-Friendly hecho hasta la fecha por su compañía, por atributos de diseño exclusivos como el posabicha.

“Sacamos esta nueva camioneta pensando en la gente que más la necesita y los que tienen la plata para comprarla: mi hermosa gente del Este de Caracas. ¿Así es que se pronuncia, no? Este modelo que estará disponible desde diciembre se llama Forrrrrrrrrrrunner, así, con muchas r, para que puedas verte más echón cuando la nombres frente a tus amistades, y trae atributos especiales como la posabicha, una guantera especial para la pistola; blindaje completo, un dispensador de gelatina para el pelo y un asiento completamente reclinable para dormir la siesta mientras el jefe anda en lo suyo”, aseguró Toyoda, mientras enseñaba cómo meter una glock en el compartimiento especial de la camioneta: “Con este modelo recién sacado al mercado pensamos en esas personas que siempre están detrás de otros con cara de pocos amigos y con lentes de sol cuando no hay sol; sí, en los escoltas. Basta de que tengan que ir incómodos con la pistola en el bolsillo, yo una vez me puse una y casi me tiroteo a mí mismo, por eso, para más protección para los escoltas traemos esta nueva presentación. Espero que la compren, nuestra empresa se mantiene gracias a ustedes, amigos venezolanos”, finalizó Toyoda minutos después de que se le ocurriera crear un modelo con posa-Jaua para la comodidad de Maduro.