Joven le hace amarre a amigo para que nunca deje de prestarle el Zelle

En un país donde el sistema financiero sólo sirve para –a veces– recibir el vuelto después de comerte unas empanadas de pabellón, tener Zelle se ha convertido en una ventaja y conveniencia para miles de venezolanos con visa. Lamentablemente este no ha sido el caso de José Herrera, un joven de 27 años que al no tener pasaporte y mucho menos visa americana, se vio obligado a utilizar el Zelle prestado de su mejor amigo, a quien decidió hacerle un amarre con el fin de asegurar que nunca deje de prestarselo, y para que a veces lo acompañe cuando se sienta solitario por las noches.

Mientras esperaba que su amigo le hiciera un Zelle para que lo dejaran salir del supermercado, Herrera nos contó más sobre su situación: “Coño, es que la vaina ahorita está jodida, bueno y antes también, pero ahorita está jodida igual, pues. Obviamente los bolívares no valen nada, pero entonces siempre es un peo tener dólares en efectivo porque las cajeras le encuentran cualquier detallito para no aceptarlo. A veces es hasta más fácil que te acepten un billete falso recién impreso, pues. Desde que el pana este me presta el Zelle la vida se me ha hecho como diez veces más fácil, y como tenía miedo de que un día se ladillara de hacerme tanto ese favor, me busqué una bruja para que me ayudara a hacerle un amarre eterno. Sólo tuve que prender unas velitas con unos hilos que usé por una semana, y después le di un poquito de agua e’ boxer del palacio del blumer, más nada. Ahora sólo pido que me depositen directamente en su cuenta, y cuando me da la gana salgo a la calle, le mando un WhatsApp para avisarle que tiene que hacer el pago y el deja de hacer lo que está haciendo para hacerme esa transferencia mientras yo estoy relajado en la caja viendo TikToks”, concluyó Herrera, quien tenía una fila de 57 personas atrás esperando que le hicieran el Zelle para poder pasar a la caja.