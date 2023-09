Empresa ofrece sueldo de 100$ por empleado que tenga título, postgrado, carro y disponibilidad 24 horas

“En Venezuela el que no hace billete es porque no quiere”, así lo asegura Fernando Villalba, dueño de la pequeña cadena de restaurantes de apenas 15 sucursales a lo largo del país, El Sazón de Delta Amacuro, quien se siente indignado de que nadie quiera trabajar a pesar de que él está ofreciendo la jugosa cantidad de $100 mensuales a un diseñador gráfico senior con título, postgrado en diseño restaurantes, carro (4×4 preferiblemente) y disponibilidad las 24 horas, de las cuales 5 pueden ser desde su casa.

Villalba, amante de la buena comida y la esclavitud moderna, convocó una rueda de prensa para hacer llegar su oferta laboral a más personas: “¿A caso aquí nadie quiere trabajar?, por eso es que este país no sale adelante. $100 dólares es un rialero pero ningún diseñador gráfico me manda currículo, y no es que sea tanto trabajo, son solo 10 posts diarios para cada restaurante, unos stories para instagram, que les redacte los copies y que responda los DMs, un regalo, chico. La única pega que le veo a este excelente puesto laboral es que hay que ponerse la camiseta, porque más que una empresa somos una familia, y hay que cuidar este negocio que es de todos, pero mío principalmente. Así que si no estás dispuesto a calarte mis llamados de atención a las 3 am entonces ni me llames, porque yo lo que busco es gente que quiera echarle pichón, y que sea talla M de grillete, preferiblemente” concluyó el empresario antes de clavarle $25 por una ración de yuquitas a un cliente.