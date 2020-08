Mamá lleva 3 días tratando de recordar «la película esa con la mujer esta, vale, la de pelo marrón»

Gracias al acceso a la cuenta de Netflix de su hija —y a todo el tiempo libre que tiene durante la cuarentena—, la nueva normalidad de la señora María José Bonilla consiste en pasar sus tardes viendo nuevas series y comentándolas sola en voz alta. Sin embargo, cuando intentó hace tres días buscar una película en el servicio de streaming, no pudo recordar su nombre; desde entonces ha estado hurgando en su memoria cómo se llamaba ese film que vio hace unas décadas, sin tener ni siquiera algún actor de referencia.

La señora María José y su hija Vanessa recibieron a nuestro pasante en su casa, quien se veía alegre de ver otras caras luego de 5 meses encerrado en la oficina. Luego de ofrecerle un cafecito siete veces, habló de su obstáculo memorístico: “No me acuerdo si es buena la película o no, pero ahora de tanto pensar en eso me dieron ganas como de verla. Ay, ¡cómo no me voy a acordar, vale, qué rabia! Esa película la ví yo con tu papá en el cine El Pinar cuando estábamos de novios”, dijo viendo a su hija, quien no demostró alguna emoción. “Ay, chica, ¿cómo va a ser que no me acuerde? Es con una muchacha bien linda, ojos claritos, pelo marrón, que hizo otra película con el muchachito este buenmozo, vale. Que ella está como triste porque su novio la deja o algo así y después se enamora del tipo. ¡Ay, lo tengo en la punta de la lengua! Tengo ya desde trasantier así con la cabeza dándome vueltas, cuando me acuesto solo trato de acordarme de la película. La mujer esta, eh, que tiene bastantes premios. Muy buena actriz. ¿Cómo es que se llama? Que ella estuvo casada con otro actor pero luego se separaron. Esto me está comiendo”, dijo María José, antes de concluir segura de que “cuando no la quiera ver es que me voy a acordar”.