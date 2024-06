Kylian Mbappé, delantero francés, aseguró a los medios que su sueño desde pequeño siempre fue ser suplente de Joselu. Estas declaraciones surgieron luego de que se revelara que «Kiki» oficialmente será jugador del Real Madrid la próxima temporada, tras 10 años de cartas de amor, poemas y estados de WhatsApp de Florentino Pérez al francés.

«¿Cristiano Ronaldo? Él se la pasa llorando con los camellos. Mi ídolo desde pequeño siempre fue Joselu, ser su suplente en el Real Madrid va a ser un sueño hecho realidad para mí. Tener la oportunidad de aprender su técnica para meter goles en el minuto 97 con la bendición de Oshun será increíble. Pocos lo saben, pero a pesar del interés de varios clubes como el Madrid, que me ofreció ser propietario del club, o el Barça, que ofrecieron 6 meses de Spotify Premium, estuve a punto de fichar por el Espanyol, quienes no tenían ni bolívares pero me daban la oportunidad de cumplir ese sueño. Por suerte, Benzema se fue y no logró ver cómo ganaban la Champions número 15, pero ficharon a Joselu, que fue la decisión que realmente me permitió ir a Madrid», explicó Mbappé, mientras pedía a los reporteros que no buscaran «Benzemá 15».