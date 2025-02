Seguidor de los 4 Fantásticos es chalequeado por su tatuaje de 4F

La tragedia sigue llegando a la vida de los únicos siete fanáticos de los 4 Fantásticos a nivel mundial, como es el caso de José Armando Villanueva, un caraqueño de 25 años que ha sido chalequeado incontables veces por personas que confunden su tatuaje del equipo de superhéroes —con la peor filmografía de la historia— con un homenaje al intento golpista del 4 de febrero de 1992.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a la Comic-Con de Caricuao, donde se encontraba Villanueva junto a un par de amigos y tres monos salvajes, para tomar sus declaraciones ante esta trágica confusión: ”Chamo, ¡qué ladilla que la gente sea tan inculta! ¿Cómo van a confundir el logo de los superhéroes más arrechos del mundo con esa verga chavista? ¡No joda! Eso me pasa por irme a tatuar en un CDI; el cubano desgraciado ese me convenció de ponerle la F al lado del 4, aunque el logo original no lo tiene. Según él, «se iba a entender mejor». Lo único bueno es que cada vez que paso por una alcabala, los guardias me dicen «compatriota» y me dejan pasar relajado”, aseguró Villanueva, mientras los monos le quitaban el zapato, el celular y los 20 bolívares en efectivo que tenía nuestro pasante subpagado.