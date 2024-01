Chama ya incumplió todas sus promesas de año nuevo

Si romper promesas fuera un delito, ya esta joven fuera ministra del chavismo, y es que María Monagas, estudiante de la capital venezolana, no tardó mucho en tirar a la basura las metas que se propuso el 31 de diciembre en la noche, comiendo una torta de chocolate de 2 kilos en una tarde, cuadrando un viaje a la playa el día que empieza clases y comprando un brazo de cigarrillos contrabandeados para fumar más y peor por menos dinero.

Mientras transfería el dinero del semestre de la universidad a una tienda de trajes de baño, Monagas comentaba con sus amigas: “Ay no sé por qué yo soy así, pero el que no me quiera siendo una plasta de mierda que no sirve para nada es porque no me ama de verdad. Mis metas este año eran rebajar, graduarme, dejar de fumar, descubrir un nuevo planeta y conseguir la cura definitiva de la alopecia, pero ya estamos a primero de enero y lo que provoca es dormir y caerme a birras, ya el año que viene veo si cumplo eso otro. Lo único bueno es que casi nadie sabe que fracasé porque solo publiqué mis metas en Facebook, Instagram, Xs, Threads, Snapchat y Tumblr, me faltó estados de Whatsapp que es donde tengo más gente, así que chill”, aseguró la joven promesa mientras pedía el reembolso del gimnasio que pagó 15 minutos antes.