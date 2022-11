"Fumar vape es más sano", asegura chamo que le prestó el suyo a 350 personas la misma noche

No es un secreto que el consumo de vaper se ha extendido entre los jóvenes en los últimos años. Por una módica suma de 20 dólares, muchos han preferido la practicidad de llenar sus pulmones de cáncer y enfermedades crónicas con exquisitos sabores como Choco-sandía, tizana y wasakaka. Este es el caso de Ernesto García, un joven caraqueño que fuma entre 7 y 8 cartuchos de vape al día porque “es más sano que el cigarro”, aunque no duda en compartirlo indiscriminadamente con todo el que se lo pida cuando sale de fiesta.

Conversamos con García, vapeador empedernido y parquero en su tiempo libre, quien asegura estar convencido que el cigarro electrónico no le hace daño a su salud: “Bro, yo empecé a vapear porque me gustaba mucho el olor. En lo personal, el cigarro me da asco, de paso la nicotina me parece lo peor del mundo”, aseguró García, quien usualmente consume cartuchos sabor tajada con 96% nicotina. “Igual yo sólo fumo cuando salgo a rumbear, o cuando es de noche, o en la tarde, o después de desayunar. Un jaloncito cada segundo y medio, más o menos. Por eso me considero más un fumador social, y no tengo problema en compartirlo con mis amigos. A veces lo rotamos entre 10, 50, 350 personas en una noche, cero rollo. Hace poco me salió como un sarpullido raro aquí en el labio, parecía un cornfleis, pero creo que fue que me picó un zancudo de esos que están picando” finalizó García, mientras abría un correo con sus resultados positivos para herpes y VPH.