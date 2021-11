Alcaldía de Chacao da la bienvenida a la Navidad poniendo luces donde estaban los árboles que talaron

Este miércoles la Alcaldía de Chacao le dio inicio por todo lo alto a la temporada de Navidad, decorando con lucecitas los huecos donde se encontraban los árboles que talaron para poner palmeras. Sin embargo, lo que son buenas noticias para uno pueden ser tragedias para otros: fuentes extraoficiales aseguran que desde la importación de palmeras a Caracas, Tucacas solo se quedó con 3 palmeritas.

El alcalde de Chacao y aficionado número 1 de los Mustangs, Gustavo Duque, compartió algunas palabras sobre su maravillosa idea para esta época decembrina: “Bueno amigos, aquí estamos colocando las primeras luces de navidad en toda Chacao. Tuvimos que talar unos árboles y quitarle O2 a gran parte de la ciudad para lograr este hermoso proyecto, pero no importa: lo importante es llenar de alegría a los habitantes de este municipio. ¡Espero que estén igual de entusiasmados como yo! Otra cosa, las luces no son luces cualquiera de esas que uno compra en locales chinos y se queman antes de encenderlas, ¡no! Estas luces vienen desde Suiza o Suecia, no recuerdo, porque suenan igual, consumen poca energía, solo tuvimos que dejar sin Maracay entera, pero eso no es novedad por allá. No se nos molesten, no sean como el Grinch. Llenen su corazón de la alegría navideña”, finalizó Duque minutos antes de que se le ocurriera poner un Mustang dorado en forma de palmera en medio de Chacao.