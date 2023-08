Prohibición de los vapers obliga a sifrinos a mascar chimó en rumba

El Ministerio del Poder Popular para la Salud anunció en la publicación de la Gaceta Oficial N° 42.682, la prohibición del uso, venta, fabricación y distribución de los vapers o cigarrillos electrónicos en el país. Esta noticia ha sido un duro golpe para todos los señores insoportables, jóvenes adictos a la nicotina y sifrinos del país, quienes en busca de un sustituto, se han visto obligados a mascar chimó a la hora de rumbear en las discotecas de las principales ciudades del territorio nacional.

“Bro, esta vaina es un abuso, ¿sabes? Yo soy un adulto hecho y derecho que vivo en casa de mis padres y debería poder tener la libertad de vapear con el puff de cualquier pana, pues”, afirmó Juan Simón “Juansi” Cresta, uno de los afectados por esta prohibición. “O sea yo nunca he sido así de fumar, ¿sabes? Tipo sólo cuando bebo y tal, me compraba mi puff y rumbeaba fino, lo compartimos entre los panas, de vez en cuando un herpes, o sea lo normal pues. Ahora con esta nueva ley tuvimos que cambiarnos al chimó para poder disfrutar de la rumba como se debe. Nos masticamos unas tres latas por noche de un chimó que trae un tío de por allá de San Cristóbal y andamos fino. Aunque ojo, yo no soy adicto ni nada, pero es que si paso mucho tiempo sin nicotina me da como una ansiedad, ¿sabes?”, concluyó Cresta, mientras pedía que instalaran escupideras en los baños de las discotecas.