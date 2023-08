Chamo que se equivocó con datos de Zelle se convierte en único sponsor de Trujillanos

Luis Daniel Sanchez, un joven caraqueño de 28 años cambió para siempre la historia de Trujillanos Fútbol Club tras un accidente que le costó todos sus ahorros. Mientras intentaba comprar una botella de ron para disfrutar el fin de semana con sus amigos, se equivocó ingresando los datos del pago a través de la plataforma Zelle, transfiriendo erróneamente $8 a las cuentas de club andino, convirtiéndose automáticamente en su máximo y único sponsor de la temporada.

Jesus Valiente, entrenador del equipo de Valera y parquero a tiempo completo, comentó: “Este es un momento histórico para el club, por fin tenemos un sponsor que de verdad nos da dinero. Con esos $8 vamos a poder comprarle media canilla y un pote de mayonesa artesanal a los jugadores para que tengan algo que comer después de los entrenamientos. Y si sobra algo, también vamos a repartirlo entre los jugadores y el cuerpo técnico que tienen 84 meses sin cobrar nada. Para nuestro nuestro salvador, nuestro ángel de la guarda, nuestro querubín de canela, quiero que sepas que tu dinero va a valer la pena. Pondremos tu nombre y tu hermosa cara en todas las camisetas, equipos de entrenamiento, en los dos autobuses accidentados que tenemos y también en cada balón del equipo”, concluyó el técnico.

Por su parte, Sanchez explicó mejor su situación: “Chamo yo necesito recuperar esos riales. Estoy viendo cómo hago para que Zelle devuelva esa transferencia porque yo lo que quería era comprarme mi botellita de ron para llevarla a una fiesta que me invitaron, y va a ir una chama que estamos viendo a ver qué tal, ¿sí me entiendes? Eso era lo último que me quedaba en la cuenta BofA que me presta un primo de un amigo del tío de mi vecina”, concluyó el joven.