Elon Musk monta cachos y se disparan las acciones del Hotel Aladdin

Las acciones de la cadena hotelera Aladdin llegaron esta tarde al punto más alto de su historia, alcanzando los 9.69 puntos en la bolsa y rompiendo con una racha de 13 meses de números rojos. ¿La razón de este increíble repunte? Rumores de que Elon Musk le habría sido infiel a su pareja Grimes dieron pie a que sus seguidores salieran de inmediato a copiar sus acciones.

Hablamos con Federico Villa, estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela y ávido inversionista en criptomonedas que siempre caen y pierden valor: “Coño, huevón, es que, o sea bro, ¿cómo te lo digo sencillo para que lo entiendas? O sea, Elon es un crack pues, de pana ese bicho es un genio. Solo él pudiese hacer una vaina como Dogecoin, ¿sabes? ¡Es que el bicho es una mente, pues, es mi pastor! Si ese carajo le monta cachos a su jeva, por algo será. Él no es así tan gafo como para hacer algo así sin razón, ¿sabes? Y si Elon lo hace, es porque él está viendo una cosa que yo aún no veo, pero tengo que hacerle caso. Por eso todos mis bros y yo seguimos su ejemplo y nos vinimos al Aladdin con un montón de jevas cada uno para montarle cachos a nuestras novias también. Ojo, o sea, de pana no creo que sea el único que siga tanto a Elon. Esto estaba super lleno con todas las habitaciones llenas y reservaciones todas las horas como hasta noviembre. El valor del Aladdin de pana reventó pues. Verga, ¿será que invierto?” se preguntó Villa, quien no tiene más ahorros y está en deuda con su mamá.