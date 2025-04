LA FE MUEVE MONTAÑAS: Joven le manda fueguito en la historia a Sydney Sweeney

La biblia nos enseñó que fe es capaz de mover montañas, pero el joven Ernesto Hidalgo (28) quiere poner a prueba los límite de esta creencia intentando mover dos monumentales cordilleras al mismo tiempo, reaccionando con un fueguito la historia de Instagram a Sydney Sweeney, la cual espera sea suficiente para convertirla en su esposa.

Conversamos con Hidalgo, quien nos aseguró que el que no arriesga no pierde: “Mira chamo, al final del día uno tiene que tener un buen par de bolas para encarar a un fémina y decirle sus cosas en la cara, ¿estás claro? De paso, a las más bellas nadie les escribe porque les da miedo, ahí es cuando aparezco yo con unos likes en la madrugada, un fueguito en las historias o una cochinada en los comentarios, que las agarra fuera de base, pero la intriga las vuelve locas y terminan escribiéndote ellas a ti porque nunca han conocido a un hombre así, ¿sí me explico? Más que fe, es un juego psicológico. ¿Tu viste Sidney Sweeny que canceló el divorcio? No quiero decir que fue culpa mía, pero de repente tuve algo que ver, quien sabe, seguro me escribe en estos días”, explicó Hidalgo, quien no se ha levantado ninguna mujer desde que se besó con su prima en segundo año de bachillerato.