Ley Orgánica de Extinción del Dominio obliga a Venezuela a confiscar Brickell

El pasado 31 de marzo, la Asamblea Nacional chavista aprobó por unanimidad —ya que el último que votó en contra terminó en el Helicoide— el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual permite incautar todas las propiedades, autos de lujo e interiores Versace adquiridos a través de delitos de corrupción. Es por esto que cumpliendo su recién adquirido deber, el gobierno de Venezuela se vio en la obligación de confiscar todo Brickell, además de otras áreas de Florida donde gran cantidad de enchufados tienen su patrimonio.

Durante una sesión especial y obligatoria si no querías terminar vistiendo una braga naranja, la iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien expresó que se busca reparar los daños causados a su patrimonio personal por hechos de corrupción sin su debida participación: “A nosotros no nos interesa cuántas bolas hayan jalado todos estos años compadre, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción y no nos haya incluído; que se prepare que lo que viene es joropo. No nos vamos a detener hasta decomisar todos esos yates, edificios y ropa de mal gusto que se compraron con el dinero del pueblo venezolano, que somos nosotros mismos pues. Ya comenzamos a confiscar todas esas propiedades en Florida, por allá por Brickell, así que no se preocupen por las construcciones paradas por las Mercedes que ya las vamos a reemplazar. También vamos a dotar a todos los centros oncológicos del país con los implantes mamarios confiscados, vamos a asfaltar todas las vías del país con todas esas calles que estamos confiscando de por allá del Doral y vamos a devolver todos esos yates de lujo a donde pertenecen en las calles de Caracas”, sentenció Cabello mientras se probaba unos mocasines Gucci confiscados.