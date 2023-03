Para desprenderse de todo materialismo y dinero, joven se mete a jugador de fútbol profesional en Venezuela

Andrés Hernández, un caraqueño de 21 años, consiguió la clave para alcanzar un plano más espiritual, alejándose de todas sus pertenencias materiales, de cualquier acercamiento al dinero y de todo lo que conlleva a lo mundano. Esto lo logró fichando como nuevo jugador estrella del Aragua F.C. un club de fútbol venezolano que ahora paga los sueldos de sus jugadores en buenas vibraciones.

Interrumpimos la meditación de Hernández, para saber cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de volverse una persona desapegada al dinero, a lo material y al sueldo: “Hermano, la verdad es que a mí el fútbol no me importa. Pero descubrí que el amor de mi vida, con quien acababa de cumplir 2 semanas, me estaba montando cachos. Honestamente yo sólo quería alejarme de todo el mundo, y la mejor manera es siendo jugador de fútbol profesional en Venezuela, así me desconecto de todo, sin sueldo, sin cosas que entorpezcan mis chakras, con un club que misteriosamente está en quiebra y no me paga. Ahora estoy conectado con la naturaleza, con el fútbol, con la espiritualidad, con los impagos y la corrupción de una liga donde todos los equipos tienen testaferros en su directiva”, concluyó Hernández, segundos antes de ser secuestrado por el Tren de Aragua.