“¿Qué me notas diferente?”, pregunta chama que se acaba de cortar 1 milímetro de pelo

Miedo, tensión y una tensa confusión fue la atmósfera que se sintió en el hogar de Gustavo Romero, un joven indefenso que casi se desmaya luego de que su novia le preguntara si veía algo diferente en ella luego de cortar 1 milímetro de 1 pelo de su cabeza. La agresora, identificada como Julia Méndez, todavía no admite las acusaciones de solo preguntar porque tenía ganas de pelear, sin embargo, Romero asegura tener varias pruebas en su contra.

Mientras respiraba profundo y bebía 5 litros de valeriana, Gustavo denunciaba los hechos en un live de Instagram con 2 espectadores, de los cuales 1 era su cuenta alterna: “Siempre me hace lo mismo, se corta un solo pelo, se pinta las uñas de un color ligeramente más brillante que el anterior o compra ropa igual a la que ya tiene para que no me de cuenta y luego reclamarme que no le dije nada. ¿Es que no le enseñaron que los hombres solo podemos diferenciar como 7 colores?, la verdad es que me puse nervioso, me vomité de la ansiedad, le pregunté si era que se había inyectado los labios y luego se me bajó la tensión, después de eso no recuerdo más que los gritos. Pero esta es la última vez que me la hace, ya para la próxima reviso su cuenta de Twitter y ya, que mi novia es de esas personas que cree que esa red social es un diario”, concluyó la víctima antes de fingir ceguera para pasar un tiempo en paz.