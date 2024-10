SENIAT multa a señora que no está borracha con ponche crema en octubre

El Servicio Nacional de Impuestos, Adviento y Turrón navideño (SENIAT), emitió una multa contra la señora Gloria Josefina González Pastor (56) en Barquisimeto, estado Lara, por no estar en completo estado de ebriedad a base de ponche crema y torta negra a pesar de la orden del chavismo de iniciar la navidad en todo el país en pleno octubre.

González explicó que no ha comprado su típica botella para beber en la época decembrina de octubre porque está esperando que su sobrino en Houston le mandara el Zelle: “Ay mijo, yo estaba esperando que mi sobrino se desocupara y me mandara la plata para comprarme mi caja de Ponche Crema con cocuy y ¡pum!, no pasaron ni dos días desde que empezó la navidad y ya me multó el Seniat. Es más, te cuento que a la vecina de al lado casi se la llevan presa disque por acaparar el arbolito y el pesebre en el clóset. Se tuvo que bajar con $1500 dólares a tasa paralela y empezar a decorar de una vez para que la dejaran en paz, y más adelante si se llevaron detenido a un muchacho por andar escuchando Bad Bunny en vez de Maracaibo 15, ese si no se salvó y lo pusieron a hacer hallacas en el comando de la PNB”, aseguró González mientras le pedía al niño Jesús que su hígado aguantara los próximos tres meses de bebedera para no terminar presa.