Boy Math: Este chamo compra el FIFA todos los años porque si lo juega todos los días es como si le saliera gratis

Las nuevas tendencias de “Girl Math” y “Boy Math” se están apoderando de las redes sociales, y consisten en los jóvenes explicando la manera en la que llevan sus finanzas. Así fue el caso de Eduardo Jimenez, quien justificó a través de su “Boy Math” por qué puede comprar el videojuego FIFA al precio completo de $60 todos los años, y es que como lo juega al menos 5 horas todas los días del año, le sale está costando realmente 0.03 céntimos por hora, lo cual es prácticamente gratis.

Desde su habitación hermosamente decorada con una silla de plástico, un PlayStation conectado a un televisor en el piso y tres huecos por golpes en la pared, Jimenez nos contó más sobre su “Boy Math”: “Al final ahorrar no tiene sentido porque vamos a ser pobres toda la vida y nunca vamos a comprar una propiedad, pero en vez de pensarlo así de esa manera tan deprimente es mejor buscar una manera de engañarnos a nosotros mismos para no sentirnos tan mal con nuestras finanzas. Ahí es donde realmente nace este ‘Boy Math’, como por ejemplo, otra de mis técnicas financieras es que si salgo a beber, lo mejor es beber hasta perder la consciencia porque entonces la paso bien y además no recuerdo que gasté el dinero, entonces es como si hubiera bebido de gratis”, concluyó Jimenez, mientras explicaba que gastarse la quincena en el parley no cuenta porque es una inversión.