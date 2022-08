Guardia Nacional filosófico reflexiona sobre lo que te me vendría siendo la vida como tal

Aristóteles, Socrates y Nacho La Criatura son ilustres celebridades que tienen en común su pasión por la filosofía, que demuestran al tratar de responder constantemente importantes preguntas existenciales. Ahora también se le suma a este selecto grupo de pensadores el Cabo Primero de la Guardia Nacional Yander José Carrillo Carrillo, que durante la mañana de este viernes descubrió sus dotes por la filosofía al reflexionar sobre lo que te me vendría siendo la vida como tal, per sé, mientras cumplía su respectivo turno en una reconocida alcabala del municipio Palavecino, estado Lara.

Entre sus clásicas pedidas “pa’ los frescos” y las extenuantes torturas físicas y psicológicas a quién se rehuse a “colaborar”, Carrillo Carrillo nos ofreció declaraciones sobre su recién aprendida habilidad de conectar más de tres neuronas al mismo tiempo: “Bueno ciudadano, mi persona como tal me encontraba en lo que te me vendría siendo mi respectivo puesto de trabajo como tal, cuando de repente clavé la mirada en un cono naranja que ha perdido el brillo, imagino de tanto sol, y una cosa te me llevó a la otra, me perdí por lo que te me sería un momento en lo que te me vendrían siendo mis propios pensamientos, como tal per sé. Una vez situado en dicho espacio de tipo mental, comencé a autorealizarme interrogantes del tipo preguntas hacia mi persona como tal, como ¿qué es el ser? ¿Qué hay más allá después de la muerte? y hacerme el tonto, ¿para qué? Si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Honestamente, estimado ciudadano, me cuestioné si en la vida del Yander José como tal existe un mayor propósito más allá de matraquear, pero ciertamente concluí que lo que necesito es terminar de montarle los dispositivos de tipo corneta a lo que te me vendría siendo mi carro tipo Corsa, como tal. Ahora por favor, ciudadano, colabóreme con algo para lo que vendría siendo el fresco como tal” concluyó el Cabo Primero Carrillo Carrillo mientras procedía a acusar de magnicidio a un joven de 19 años que sólo tenía $5 dólares en efectivo.