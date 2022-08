Conoce a los 9 más buscados por la PNB

La Policía Nacional Bolivariana no deja que nadie se pase del margen de la ley, al menos que pague la colaboración correspondiente o grite muy duro: “¡Tú no sabes quién es mi padrino!”. Sin embargo, hay un grupo de villanos a los que no les perdonan ni los buenos días, unos asquerosos rateros que tienen sus celdas reservadas en todas las cárceles del país. Los 9 personajes que te presentamos a continuación tienen a todos los funcionarios siguiéndoles la pista, y no descansarán hasta encontrarlos, excepto los fines de semana, feriados y en las vacaciones de navidad.

Pollo en brasa: Este peligroso criminal tiene orden de captura y alerta de INTERPOL en todos los comandos del país por atentar flagrantemente contra el hambre de más de 3 millones de funcionarios.

Juan Andrés “Juanchi” Perez-Betancourt: Uno de los delincuentes más prolíficos del país, un sifrino que ha sido acusado por todas las alcabalas del país de poseer medio gramo de marihuana en la guantera se ha convertido en el principal financista de los almuerzos de múltiples comandos de Caracas.

Unas bandidas: Es bien sabido que durante y fuera del horario laboral, la gloriosa PNB siempre anda detrás de un par de “chicas malas” que quieran acompañarlos a una requisa en el motel más cercano.

Fresco: Este espumoso maleante de dos litros que habita en los bajos fondos, siempre tiene a los cuerpos policiales de todo el país al acecho. Porque si hay algo más peligroso que un narco, un ladrón o un secuestrador, son las bebidas gasificadas con exceso de calorías y maldad.

Billete de 20 dólares: Más codiciado por las autoridades que el mismísimo pollo en brasa con guasacaca, este malhechor de color verde podría ser olido hasta a más de 3 cuadras de distancia por cualquier policía que haya prestado al menos 10 segundos de atención durante el curso de PNB.

El Chigüire Bipolar: Bueno, en verdad no, pero después de este post lo más probable es que vengan a envolver al pasante en cartón y caerle a patadas.

La esposa de otro PNB: Si algo pone a salivar más a un PNB que un chamo circulando sin papeles en la camioneta de su papá, es la pareja sentimental de otro PNB, aunque las de un CICPC, un DGCIM o cualquier otra persona con arma de reglamento también los vuelve loquitos.

José Guillén: Un peligroso narcotraficante, culpable de miles de asesinatos, secuestros, desapariciones y robos a lo largo del territorio nacional. Además, tiene varias investigaciones abiertas por sus redes de trata de personas y organización de peleas de perros… ah no, perdón, este solo es periodista.

Iphone 13: Quizás no sea tan peligroso este delincuente, sin embargo, es uno de los artefactos más revisados en las requisas de la PNB por ser el secuaz del verdadero “capo”, la aplicación del Bank Of América.