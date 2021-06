"Eso es normal", aseguran habitantes de La Vega ante detonación de bomba nuclear

Esta mañana a las 6, el descanso de la comunidad de La Vega, un barrio situado al oeste de Caracas, fue interrumpido con el dulce sonido de ráfagas de disparos, explosiones de granadas y la detonación de una bomba nuclear. Sin embargo la mayoría de los ciudadanos retomó rápidamente el sueño, ya que según ellos, abrir los ojos con el sonido de un artefacto nuclear es algo común en estos días.

“Tranquilo, jefe, eso no es nada fuera de lo normal”, nos comenta Hector Castelo, uno de los habitantes de la zona que accedió a conversar con nosotros. Castelo nos explicó más del día a día en La Vega y porqué –a diferencia de nuestro pasante subpagado– no está temblando del miedo: “Eso ya es nuestro día a día acá, compa. Una bombita nuclear puede ser una noticia en otras partes del país, y quizás del mundo, pero, ¡qué va! Aquí es más común que cacho con prima. Sí sentimos como un tembleque y un sonido que nos reventó los oídos, seguido de inmediato de una picazón bien extraña por toda la piel, pero suave, jefe. En mi casa todos simplemente cerramos las ventanas y nos dimos la vueltica y seguimos durmiendo tranquilitos. Más preocupado estaría si una noche no suenan ráfagas o unas minas. Eso sí me alarmaría bastante. Sin duda me guardaría y ni de loco salgo. ¿Pero por una bombita nuclear? Nada chico, seguimos el día como si nada. Suena eso y me puedo tomar un cafecito tranquilo”, comentó Castelo, quien aseguró que usa el CD Serie 32 Grandes Enfrentamientos de la banda del Coqui para dormir más plácidamente.