CNE exige consumo mínimo de $1000 en Avanti para inscribirte

Tras el rotundo triunfo de una candidata de oposición en las primarias de la oposición, el Centro Nacional Electoral (CNE) añadió un nuevo requisito para la inscripción en el registro electoral y participar en unas elecciones presidenciales, y es que para ejercer el derecho al voto primero será obligatoria una compra de al menos 1000 USD + IGTF + IVA + valet parking en la gigantesca tienda de lujo Avanti, en Caracas.

Pedro Calzadilla, presidente de la institución y Tibisay de turno, explicó por qué para que haya democracia en el país es necesario que los ciudadanos tengan tangas Gucci: “Bueno, miren, la compra mínima de mil dólares es esencial para alcanzar la paz porque es la única forma de garantizar que solo los enchufados puedan votar. Si llegara a ganar la oposición tendríamos que tirotear gente para robar el poder de nuevo, y eso no sería paz, así que me le bajan 2 a la quejadera. Eso sí, para hacer el trámite primero pagan, luego apostillan la factura y van a registrarse en la oficina del Salto Ángel, que se llama así pero queda en el Pico Bolívar para confundir. Sin embargo, y no es por desanimar, pero les recuerdo que en las elecciones presidenciales 100% justas los votos chavistas valen por 5 y le daremos 3 lanzagranadas a cada colectivo del PSUV” concluyó Calzadilla antes de que Diosdado le diera una palmada en el hombro para felicitarlo.