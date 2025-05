Jefe entrega bono del día del trabajador a Chat GPT

El dueño, CEO y GFO de “Guillermo Soluciones Empresariales S.A”, Guillermo Ochoa, decidió celebrar el día del trabajador haciendo entrega de un bono especial de dos pedazos de pizza, una caja de lápices y un cupón para el stripclub a su empleado más productivo. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, el ganador resultó ser ChatGPT.

Ochoa, quien se leyó “Padre Rico, Padre Pobre” 78 veces, explicó que este evento debe servir para que sus empleados “se pongan las pilas” ante los avances de la inteligencia artificial: “Ya ahorita ese ChatGPT hace de toda vaina. Fíjate, el otro día le pedí que me hablara como si mi esposa todavía me quisiera y lo hizo igualito, ¡hasta mejor! Nojoda, ¿no te digo yo? En cualquier momento deja a este poco de vagos sin trabajo. Lo que tienen es que ponerse las pilas más bien, porque creen que uno es guebón, yo sé que toditos en la oficina usan esa vaina pa’ hacerles el trabajo más fácil”, aseveró el empresario, aunque no hay internet en la oficina desde el 2014.

Por su parte, Andrés Camacaro, empleado más longevo de la empresa con dos meses y tres días, nos ofreció su punto de vista: “Ese viejo malparido lo que quería era comerse esos pedazos de pizza viejo que estaban en la nevera desde anteayer, que compró unas pizza bien malas por hacernos trabajar hasta tarde. Y lo del cupón era sólo para pagarlo con la cuenta de la empresa sin que la esposa se enterara”, explicó el joven, mientras entregaba su carta de renuncia.