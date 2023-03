Señor que destruyó infancia de sus hijos teniendo otra familia asegura que Disney está acabando con su infancia

Por fin vió la luz el tráiler de la nueva película de Peter Pan, y aunque absolutamente nadie estaba esperando otro largometraje del niño que nunca crece, la redes explotaron con miles de críticas porque el hada Tinkerbell es interpretada por una actriz de origen afroamericano. Uno de los afectado fue el señor Enrique Jaramillo, padre, infiel y cliente VIP del motel Aladdín, quien a pesar de tener una segunda familia escondida con su amante, ahora sí le preocupa arruinar la infancia de sus 15 hijos con una Tinkerbell que no sea de raza aria.

Jaramillo, orgulloso activista por la conservación de cuentos infantiles, se acercó a El Chiguire Bipolar para expresar su disgusto ante esta situación: “No puedo dejar que estos progres arruinen la infancia de mis hijos, de eso me encargo yo. Antes uno iba al cine y en esa pantalla solo salían actores que parecían egresados del San Ignacio de Loyola, pero ahora nos quieren meter esta inclusión forzada con gente de otras razas, donde no puedo ignorarlos como hago cuando busco nuevo personal en mi empresa. Ni que uno pudiera ver las películas viejas y ya, ¡A mí sí me están discriminando mis gustos! ¡Me están arruinando la infancia! Ya no puedo ir al cine y sentir esa hermosa nostalgia que tanto me recuerda a los días de la segregación. Si yo pagara una cuenta de Disney+ la cancelaría de la arrechera que cargo en este momento, aunque si no hubieran cambiado la raza del hada igual tampoco iba ver la película”, concluyó Enrique, mientras le escribía a sus hijos que se pusieran de acuerdo cuál de las dos familias le tocaba manutención este mes.