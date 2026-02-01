La portada de Domingüire se luce este domingo con la cara de Jungkook, el cantante más importante de la década después de Faraón Love Shady. Por si no sabes quién es, mi querido boomer, este cantante —también conocido por sus amigos como Young Cuck— forma parte de BTS (Bachata Trancada Surcoreana), la boyband surcoreana que sacudió el mundo del espectáculo con el anuncio de su esperadísimo nuevo disco y una gira por Latinoamérica que obviamente ignorará a Venezuela.

Pero la farándula asiática no es todo lo que trae nuestra Domingüire. Este domingo también te ofrecemos técnicas de canto para cajeras, las mejores alineaciones de la UEFA Champions League para descubrir al amigo “gay” de tu novia, y las fotos más riquiquitas del padre de la democracia venezolana (foto+video+gif+fanfic).

¿Qué estás esperando? ¡Busca ya tu manteca de cacao para que pagues tu Domingüire a besos!