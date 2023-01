Grupo de la familia se da el Año Nuevo en 74 zonas horarias diferentes

La migración venezolana ha hecho que todos tengamos familiares regados por el mundo en países como España, Estados Unidos, Australia, y para el pesar de toda la familia, incluso en Perú. La familia Hernández Pérez no es la excepción, ya que se les ha hecho cada vez más difícil darse el año nuevo, puesto que para darse el año nuevo necesitan tomar en cuenta el huso horario de todos los familiares en el grupo de WhatsApp, en el cuál sólo escriben en esta época del año, y para hablar paja de otros familiares.

Conversamos con el señor Eugenio Hernández Pérez, que se acercó a nosotros para denunciar esta estresante situación: “Nojoda YAAAAAAAA, ¡ESTOY HARTO!

Los primos estos raros de Barinas que se fueron pa’ Australia ya andan dando el feliz año y uno todavía no se ha ni terminado el primer ponche’ crema, nojoda. Y como media hora después escribe entonces el sobrino otaku que se fue pa’ Japón, ¡ya no aguanto más! Apenas son como las 4 de la tarde y he tenido que escribir feliz año como 60 veces en esa vaina, chico. ¡No lo dejan a uno disfrutar un coño! Claro, para ellos es bien sencillo porque ya disfrutaron toda su fiestica, en cambio cuando le toca el año nuevo a uno en esta vaina, ahí sí no escriben porque ya están vomitando su pea del primero de enero, que yo no sé cómo coño funciona eso pero así funciona, nojoda,” concluyó el señor Eugenio, mientras sufría otro ataque de arrechera por tener que felicitar al primo Eduardito que emigró a Uzbekistán.