Familia que se amenaza de muerte todo el año deja a un lado sus diferencias para pasar año nuevo juntos

¡Diciembre está lleno de milagros! El primo otaku por fin se baña, la tía alcohólica consigue un novio millonario -que sospechosamente nadie conoce- y la familia entera deja todos sus problemas y diferencias a un lado para disfrutar todos juntos. Este fue el caso de la familia Enriques-Pinto, quién por un día dejó de amenazarse con envenenamientos de cianuro y secuestros express, y disfrutó de este hermoso año nuevo juntos.

Hablamos con Emilia Pinto, joven caraqueña de 24 años y parte de esta disfuncional familia, para que nos contara cómo ha sido vivir esta bella experiencia: “Ay, de verdad estoy muy feliz de saber que puedo comerme las hallacas sin pensar que le echaron veneno de rata. La estamos pasando super chevere aquí todos juntos. Mi tío Oscar está preparando el sancocho de mañana desde ya, y eso me tiene como que wow, porque la última vez que lo vi intentó apuñalar a mi hermano por decir que Edgar Ramírez no era el hombre más bello del planeta. Ay, en fin, no sabes lo que feliz que estoy de poder compartir el año nuevo aquí con mi familia, escuchando gaitas, y sin la pistola metida en las tetas”, concluyó Emilia, mientras revisaba que el pan de jamón no tuviera veneno, sólo por no perder la tradición.