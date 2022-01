Maleta que sacan a pasear todos los fin de año cumple 15 años sin viajar

En Venezuela existen muchas tradiciones de Año Nuevo, como por ejemplo: atragantarse con 12 uvas y pedir deseos por los que no harás ningún esfuerzo por cumplir, o recibir el año usando ropa interior amarilla para tener buena suerte. Pero quizás una de las más elaboradas de todas es la de pasear una maleta al momento de las campanadas, como es el caso del carry-on de la señora Maria Teresa Plaza, quién está cumpliendo en este momento su paseada número 15 tras pasar los mismos 15 años sin viajar.

Roberto Fuentes, sobrino de la señora María Teresa, quién también funge de cuidador de tías borrachas por Ponche Crema, ofreció detalles: “Mira, la verdad es que ya a mi lo que me da es pena con los vecinos que tienen que ver a mi tía corriendo con esa maleta que se le cayeron las ruedas hace cuatros años ya. ¿Qué va a andar viajando mi tía si no tiene ni pasaporte? Pero es que ni para la esquina porque no trabaja, se la pasa jugando animalitos y además creo que todavía en el fondo es chavista. Más bien, pobre de la maleta que la compraron dique para un viaje a Margarita y la terminaron llevando fue a Altagracia de Orituco”, sentenciaba Fuentes mientras corría de nuevo a buscar a su tía para que no se escapara.