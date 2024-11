Enfermera amputa brazo a paciente intentando agarrarle la vena

Recientemente se popularizó el caso de Aislinn Cedeño, una enfermera de 45 años del laboratorio de hematología El Mocho Feliz, en Cabimas, quien tras 1000 intentos fallidos de intentar agarrarle la vena a un paciente para sacarle la sangre logró amputarle el brazo a punta de acupuntura.

El accidente ha sido ampliamente difundido en redes sociales, por lo que Cedeño ha tenido que explicar lo sucedido ante los medios de comunicación: “¿Si el coñito no colabora que quieren que haga?, yo lo intenté pero es demasiado complicado porque tiembla mucho y de paso está más gordo que ministro con el barril de petróleo a $100. Le di y le di hasta que se terminó de desprender desde el codo, igual no le hacía falta porque a simple vista se le nota que lo que tiene alto es el colesterol y la lloradera. Sin duda son la generación de cristal, en mis tiempos la gente perdía sus extremidades calladitos sin andar llorando por redes sociales” concluyó Aislinn quien no enfrentará cargos legales porque la policía se enteró que el afectado no es chavista.