La famosa influencer Natalia Díaz, “@NatiFitOficial_Oficial_Real”, fue suspendida de la red social Instagram tras un error de la plataforma obligándola a tener que pagar un almuerzo por primera vez en 5 años.

Díaz, conocida por sus recetas saludables que nadie en su sano juicio comería y sus mensajes motivacionales robados de Pinterest: “Me acababa de comer mi brunch de Sugarless Gluten Free High Protein Waffles con Nutella en las Mercedes, cuando me trajeron la cuenta saqué mi teléfono para pagar grabando un story en Instagram, como siempre, haciéndoles mention y recordándole a la gente que la comida está rica de nuevo porque el local ya no está sancionado por Estados Unidos. Ahí fue cuando me di cuenta que me suspendieron la cuenta de Instagram y literalmente me quedé sin trabajo. Estoy desempleada. No había estado desempleada desde que gané mis seguidores en Instagram participando en las dinámicas de follow4follow. Dios mío, tener que usar dinero para pagar los $400 del Waffle es probablemente la experiencia más traumática que he vivido jamás”, concluyó Díaz entre llantos, mientras se inscribía en el carnet de la Patria para cobrar el bono de Chamba Juvenil.