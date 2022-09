Señor solicitado por la Interpol denuncia ante la Interpol a otro señor

Tareck El Aissami, un político venezolano en la lista de los más buscados por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por presunto narcotráfico, acudió ante el Ministerio Público para denunciar los crímenes y pedir a la Interpol la extradición de Rafael Ramírez, ex ministro de petróleo de Venezuela quien gracias a la corrupción tiene una fortuna casi tan grande como su frente.

El Aissami ofreció declaraciones a la prensa: “Ciudadanos de Venezuela, vengo aquí a decir unas cosas a las que el redactor de esta noticia no les piensa agregar chistes porque sino él sabe muy bien lo que le va a pasar. A mi el ICE solo me está buscando por ser bellísimo, porque son unos envidiosos, a diferencia de a ‘Dafael Damírez’ que es el único responsable de una red inmensa de corrupción en PDVSA que desfalcó al país, y digo único porque las demás personas involucradas siguen siendo chavistas entonces no les vamos a hacer nada”, concluyó el excelentísimo ciudadano antes de ignorar totalmente este post de humor.