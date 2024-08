A tres días de las elecciones Gobierno muestra más presos que actas

Después de 72 horas —y 12 cajas de Alprazolam— de las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado reunir más presos que actas que respalden su autoproclamado triunfo por encima de Edmundo González. La abultada diferencia entre el número de detenidos por exigir las actas y las actas existentes como tal deja en evidencia que los resultados electorales del CNE tienen la misma veracidad que ese “yo me voy y después te mando el pasaje” que te dijo tu “novio” y que los resultados emitidos por Elvis Amoroso la noche del domingo se le ocurrieron al calor del momento.

Maduro se dirigió a los venezolanos en una alocución que hizo rodeado de 400 efectivos militares, 400 escoltas, una nutrida representación de sus 5 millones de votantes imaginarios y ni una sola acta. ”Yo no les tengo miedo ni mieda, ¿eh? Si quieren luchar aquí los espero, después de las 67 barricadas, los 3 helicópteros que todavía vuelan, las 45 tanquetas y mi disfraz de Hulk que compré por Shein. Hasta el momento tengo más de 700 detenidos y las hagtas (sic) que prueban mi triunfo, lo que pasa es que esas no las puedo mostrar porque la impresora de mi oficina se quedó sin tinta, pero ya van a ver cuando termine de colorear las que me faltan. Tarek me dijo que les diga que es ilegal decir que yo no gané porque la Constitución dice que yo tengo que ganar. La verdad yo nunca la he leído, pero él me lo dijo, así que no me hagan molestar porque los meto presos a toditos los 7 millones que votaron en mi contra; digo, a los 4 pelagatos, lo que pasa es que me confundí porque me la paso revisando la página que publicó María Corina Machado, la de resultadosconvzla.com” concluyó Maduro antes de tomarse su séptimo batido diario de lechosa con café negro.