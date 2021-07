Maduro le pide a delegación olímpica que no gane más porque se le acabaron las casas para regalar

Luego de la medalla obtenida hoy sábado 31 de julio por el pesista Keydomar Vallenilla, el primer mandatario Nicolás Maduro hizo un llamado a la delegación que nos representa en los Juegos Olímpicos de Tokio para que se abstenga de ganar más medallas, aduciendo que ya no quedan en el país más casas para regalar.

“Hermanos atletas y atletos, les pido una cosa, una cosa nada más: por favor ya no ganen más medallas” afirmó Maduro en el video que les envió a los miembros de la delegación olímpica en un pendrive enviado por valija diplomática, porque Miraflores no tenía Internet. “Se los pido con el corazón en la mano, compatriotas. Podrá estar lleno de colesterol y aterosclerosis, pero igual es mi corazón, pues. Las dos casas que construimos este año ya se las vamos a dar a los dos pesistas que ya ganaron. Ya si Yulimar o el karateca o el de la bicicleta que tiene un apellido enredado gana otra medalla, no tengo nada más que ofrecerles. Uno los manda para que vivan la experiencia olímpica, ¿verdac? La experiencia de poder competir con los mejores atletas del mundo en un lugar con agua, con luz, con internet rápido, con comida completa. Ya eso es un logro. Tienen que entender que lo importante no es ganar, sino competir, y sacarle provecho político a sus triunfos. Pero ya se me acabó con qué, las dos casitas que teníamos se nos acabaron. Les podría ofrecer el apartamento de algún preso político, pero ya no sería nuevo, sería usado, y me da pena con ustedes. Capaz un Petro. ¿Ustedes aceptan Petros?” imploró Maduro, mientras trataba de abrocharse la única chaqueta tricolor XXXXXL de la historia del país.