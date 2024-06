"No me vuelvo a ilusionar con la oposición", dice chamo antes de tatuarse la cara de María Corina

Desde los tiempos de Chávez y Fidel, la oposición venezolana siempre se ha caracterizado por decepcionar a los ciudadanos que sueñan con un futuro mejor sin arepas de yuca ni tajadas de mango. Sin embargo, parece que la ilusión de un cambio político liderado por María Corina Machado ha emocionado a muchos jóvenes, e incluso al mismísimo Javier Llanos, un habitante de Naguanagua, Valencia, quien, a pesar de decir que esta vez no se iba a ilusionar, igual se tatuó la cara de la dirigente opositora.

Mientras se hacía su cuarta sesión de tatuaje, Javier, con los ojos llenos de esperanza y lágrimas, contaba su historia: «No me quería emocionar, ni pasar por la montaña rusa de emociones que vivimos con Leopoldo en La Carlota, o con Leopoldo en las marchas, o con Leopoldo yuca en la cárcel, maldito Leopoldo. Pero esta vez es distinto, hay un no sé qué que me tiene revisando noticias otra vez, así que decidí tapar mi tatuaje de Capriles caceroleando, con uno de la verdadera heroína salvadora de pueblos y redentora de gente que cobra sueldo mínimo, mi amada María Corina Machado. Esta es la tercera sesión, la hubiera hecho antes pero estaba ocupado haciendo pancartas y recortando papel maché para armar unos papagayos con mensajes que ponen a temblar al régimen de Nicolás, los Rodríguez y Pocoyó», concluyó el joven, quien metió todas sus franelas en cloro para que queden blancas como la de María Corina.