7 mil migrantes venezolanos cruzan selva panameña en búsqueda de la Venezuela que se arregló

El día de hoy, aproximadamente siete mil venezolanos se adentraron en la selva del Darién, en Panamá, en busca de uno de los tesoros míticos más grandes después de El Dorado y la comida chino-venezolana: La Venezuela que sí se arregló. Todos los aventureros aseguran que su plan es caminar hasta el norte, salir de la selva y llegar Río Grande, donde con ayuda de un coyote podrán alcanzar su sueño, la Venezuela donde una pizza no cuesta 5 sueldos mínimos.

Hector Becerra, uno de los migrantes venezolanos, habló de su travesía con nuestro pasante subpagado, quien prefiere estar en la selva del Darién que en su cubículo. “Todo el mundo se la pasa hablando de que Venezuela se arregló, y la verdad es que en mi casa se sigue yendo la luz, no hay agua y se cocina a leña. Así que decidí buscar ese país que sí sirve, donde llegan los servicios básicos y la policía no secuestra. Un día pensando en un lugar donde no me lanzarían de la ventana de un edificio gubernamental por pensar distinto, se me prendió un bombillo y entendí que cuando la gente hablaba de la Venezuela que sí se arregló, se referían a Estados Unidos, que aunque no es perfecto, por lo menos nadie se ve obligado a cenar arepa de yuca” sentenció Héctor quien prefirió cruzar el río nadando antes que comprar una nutella a 30 dólares.